Cristiano Ronaldo compie 40 anni: è lui il più grande atleta dell’intera storia del calcio

Nessuno come il fuoriclasse portoghese si è impegnato tanto dal punto di vista fisico per diventare il migliore: CR7 è un’ispirazione per tanti.

Stanley Matthews una volta ha detto che “La forma fisica è sicurezza” e da questo punto di vista Cristiano Ronaldo è il più splendido degli esempi.

Il fuoriclasse portoghese, a 40 anni, continua a giocatore ad alti livelli e a rivendicare il titolo di miglior giocatore di sempre.

“Potrebbe essere una questione di gusti, ma io credo di esserlo - ha spiegato a ‘La Sexta’ solo due giorni prima del suo quarantesimo compleanno - Faccio tutto, colpisco bene di testa, sono bravo nei calci piazzati, tiro di sinistro, sono veloce, forte ed ho elevazione”.

“Ognuno, a seconda del proprio gusto, può preferire Messi, Pelé o Maradona, lo so e lo rispetto, ma dire che Cristiano non è completo è una bugia. Io sono il più completo. Non vedo nessuno meglio di me e lo dico con tutto il cuore”.

Secondo molti Messi, trionfando ai Mondiali del Qatar due anni fa, ha mandato in archivio il dibattito meritandosi il titolo di più grande, e forse Cristiano Ronaldo non è stato nemmeno il giocatore più completo a vestire la maglia del Real Madrid, visto che per tanti quello status spetta ad Alfredo Di Stefano.

Tuttavia ci sono un paio di cose che non si possono trascurare: il fuoriclasse portoghese si sta avvicinando a quota 1000 goal in carriera ed inoltre è il miglior atleta dell’intera storia del calcio.