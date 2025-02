Cristiano Ronaldo, altra delusione: le possibilità di titolo precipitano per l'ennesima volta

Il titolo saudita sembra sfuggire nuovamente dalle mani di Ronaldo, con l'Al-Nassr che potrebbe presto scivolare a -12 dalla vetta.

A quattro mesi dalla conclusione del contratto con l'Al-Nassr, non è ancora ben chiaro se Cristiano Ronaldo rinnoverà effettivamente con il club saudita. Nonostante si vada in questa direzione e l'accordo sembri essere una formalità, non ci sono novità ufficiali sul proseguo di carriera in una Saudi League che anche nel 2024/2025 sembra lontana dalle possibilità del club di CR7.

Dopo la seconda sconfitta nelle ultime tre partite, subita a sorpresa venerdì contro l'Al-Orubah, l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo è a -9 dalla vetta occupata dall'Al-Ittihad, con una gara in più. Una distanza considerevole soprattutto considerando un -12 molto probabile, visto l'incontro tra i gialloneri di Benzema e la penultima in classifica Al-Olkhdood.

Il 2024/2025 sembrava poter essere la volta buona per l'Al-Nassr, ma la squadra di Pioli non è riuscita ad evitare periodi deludenti che ne hanno compromesso l'annata. Matematicamente ancora in gioco, ovviamente, davanti a dodici punti dalla vetta le possibilità per la squadra di Ronaldo diventerebbero decisamente basse.