Cristante leader silenzioso della Roma di De Rossi: imprescindibile e decisivo

Il centrocampista, sempre più perno centrale dell'undici di De Rossi, ha firmato i tre punti pesantissimi che rilanciano le ambizioni Champions.

Il gol di Bryan Cristante, a tempo letteralmente scaduto, contro l'Udinese ha consegnato alla Roma una vittoria dal peso specifico enorme in chiave Champions League.

Tre punti di platino, quelli maturati al Bluenergy Stadium, e che consento alla squadra di Daniele De Rossi di consolidare il quarto posto e di portarsi a +4 sull'Atalanta, la quale deve ancora recuperare il match con la Fiorentina.

In terra friulana, il classe 1995 ha segnato il suo terzo goal stagionale, nonché il primo in Serie A da quando in panchina siede il suo ex compagno di squadra, con il quale il feeling è totale.