Cremonese-Venezia finale Playoff Serie B dove vederla: Sky, NOW, o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cremonese e Venezia si giocano l'atto primo della sfida per tornare in Serie A: formazioni ufficiali e dove guardarla in TV e streaming.

Adesso è proprio la fine: o meglio, l'atto primo della sfida che deciderà chi seguirà Parma e Como in Serie A. Cremonese e Venezia si affrontano per l'andata della finale Playoff di Serie B. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte I grigiorossi hanno eliminato in semifinale, agevolmente, il Catanzaro: 2-2 spettacolare al Ceravolo, 4-1 allo Zini. Senza storia. I lagunari hanno faticato poco contro il Palermo nella sfida precedente: 0-1 al Barbera e 2-1 in scioltezza al Penzo. In questa pagina tutto su Cremonese-Venezia, andata della dei Playoff di Serie B: le formazioni ufficiali e i canali per guardarla in TV e streaming. Abbonati a SKY Sport Scopri le migliori offerte L'articolo prosegue qui sotto