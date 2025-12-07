Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Sanabria Cremonese LecceGetty Images
Francesco Schirru

La Cremonese è già a metà quota 40: la tifoseria si diverte e sogna in grande

Ha uno dei migliori attacchi della Serie A, ha dimostrato di potersela giocare praticamente con tutte, può contare sul perfetto mix all'interno della rosa: per ora punta solo alla salvezza, ma la Cremonese di Nicola non vuole fermarsi.

Pubblicità

Qualcuno, nel suo piccolo, ha già cominciato a guardare alla classifica con grande interesse. Certo, pensare a una qualificazione in Conference tramite il settimo posto sembra ancora essere utopia, ma mai come poteva esserlo qualche mese fa al termine della promozione in Serie A. Quasi nessuno vuole parlare di qualcosa di più rispetto alla salvezza, ma perchè non provarci in futuro? Del resto la classifica permette alla Cremonese di lavorare con più tranquillità, con meno ansia e dunque con più possibilità di divertirsi e far divertire.

La vittoria contro il Lecce del 7 dicembre ha portato la Cremonese a quota 20 punti, ovvero la metà di quella fatidica quota 40 per salvarsi. Con quasi due terzi di campionato ancora da disputare, la squadra neo-promossa potrà ora gestire più facilmente partite e classifica, così da raggiungere il prima possibile la permanenza nella massima serie. Poi, chissà.

La situazione è completamente diversa rispetto all'ultima annata di Serie A, in cui arrivò la retrocessione causa 19esimo posto: allora furono 27 punti in 38 giornate, ora sono 20 in 14.

  • L'ATTACCO NON SI FERMA

    La Cremonese può contare a sorpresa su uno degli attacchi più prolifici della Serie A, visto che le 19 reti messe a segno sono superate da solamente sei squadre. In estate sono arrivati Sanabria e Vardy, mentre è stato confermato Bonazzoli.

    Risultato? Il giocatore inglese è già andato a segno quattro volte, Bonazzoli ha siglato contro il Lecce il suo quinto goal, mentre Sanabria, accolto con grande entusiasmo in estate, ha raddoppiato contro il Lecce siglando la sua prima rete nella Serie A 2025/2026.

    La squadra di Nicola ci sa fare, sa come attendere il momento giusto per trovare il goal, rimanendo concentrata per trovare il raddoppio o superare nuovamente i propri avversari, riuscendo a mettere i bastoni tra le ruote a diverse squadre d'elite.

    • Pubblicità

  • CONTRO LE BIG

    Nella prima giornata di campionato la Cremonese aveva già dimostrato di non voler essere una timida squadra in cerca della salvezza nelle ultime settimane, ma bensì un team capace di dire la sua in ogni match.

    La Cremonese ha battuto il Milan nel primo turno, con un 2-1 che rappresenta fin qui l'unica sconfitta dei rossoneri in campionato. Non solo, visto che Vardy e compagni hanno superato il Bologna al Dall'Ara per 3-1, oramai big assoluta della Serie A.

    Contro la Juventus ha perso 2-1 rimanendo in partita fino all'ultimo, mentre contro Inter e Roma ha al contrario avuto poco da dire.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DAVIDE NICOLA

    Giudicato un maestro delle salvezze quando viene chiamato in corsa, Nicola ha però dimostrato di saper ottenere una permanenza in Serie A anche cominciando il proprio cammino direttamente in estate, come capitato lo scorso anno a Cagliari. 

    Ora, però, Nicola sta ulteriormente alzando l'asticella, dimostrando di essere un grande allenatore: la Cremonese gli ha affidato un perfetto mix di giocatori esperti, giovani e in grado di confrontarsi con la Serie A dopo aver lottato nei durissimi campi della Serie B, lui ha unito il tutto con idee precise e attenzione totale sui 90 minuti, facendo jackpot.

    Qualora la quota 40 arrivi rapidamente, ovvero nei primi mesi del 2026, allora potrà cominciare a dichiarare che la Cremonese sì, potrà lottare per qualcosa in più rispetto alla sola salvezza.

  • LA MIGLIOR CREMONESE DI SEMPRE

    Per ora la Cremonese pensa solamente, e giustamente, alla salvezza, visti i sei mesi rimanenti e almeno 15 punti ancora da ottenere nei 24 turni rimanenti (la quota 40 si è abbassata da tempo, ma è importante a livello matematico e psicologico).

    A livello storico, però, la Cremonese non ha mai avuto una partenza del genere. Escludendo la prima divisione di un secolo fa, la squadra lombarda sta giocando il miglior campionato della sua storia nella massima serie, con 20 punti frutto di cinque vittorie e cinque pareggi.

    Il miglior risultato della Cremonese in A è quello del 1993/1994, quando i grigi chiusero all'undicesimo posto in un campionato a 18 squadre, ottenendo 9 successi in tutto. Per scaramanzia sono migliaia le dita incrociate, ma il record di vittorie è già vicino, così come le varie ed eventuali quote salvezza.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Pisa crest
Pisa
PIS
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Cremonese crest
Cremonese
CRE