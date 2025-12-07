La Cremonese è già a metà quota 40: la tifoseria si diverte e sogna in grande

Qualcuno, nel suo piccolo, ha già cominciato a guardare alla classifica con grande interesse. Certo, pensare a una qualificazione in Conference tramite il settimo posto sembra ancora essere utopia, ma mai come poteva esserlo qualche mese fa al termine della promozione in Serie A. Quasi nessuno vuole parlare di qualcosa di più rispetto alla salvezza, ma perchè non provarci in futuro? Del resto la classifica permette alla Cremonese di lavorare con più tranquillità, con meno ansia e dunque con più possibilità di divertirsi e far divertire.
La vittoria contro il Lecce del 7 dicembre ha portato la Cremonese a quota 20 punti, ovvero la metà di quella fatidica quota 40 per salvarsi. Con quasi due terzi di campionato ancora da disputare, la squadra neo-promossa potrà ora gestire più facilmente partite e classifica, così da raggiungere il prima possibile la permanenza nella massima serie. Poi, chissà.
La situazione è completamente diversa rispetto all'ultima annata di Serie A, in cui arrivò la retrocessione causa 19esimo posto: allora furono 27 punti in 38 giornate, ora sono 20 in 14.