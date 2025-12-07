La Cremonese è già a metà quota 40: la tifoseria si diverte e sogna in grande

Per ora la Cremonese pensa solamente, e giustamente, alla salvezza, visti i sei mesi rimanenti e almeno 15 punti ancora da ottenere nei 24 turni rimanenti (la quota 40 si è abbassata da tempo, ma è importante a livello matematico e psicologico).

A livello storico, però, la Cremonese non ha mai avuto una partenza del genere. Escludendo la prima divisione di un secolo fa, la squadra lombarda sta giocando il miglior campionato della sua storia nella massima serie, con 20 punti frutto di cinque vittorie e cinque pareggi.

Il miglior risultato della Cremonese in A è quello del 1993/1994, quando i grigi chiusero all'undicesimo posto in un campionato a 18 squadre, ottenendo 9 successi in tutto. Per scaramanzia sono migliaia le dita incrociate, ma il record di vittorie è già vicino, così come le varie ed eventuali quote salvezza.