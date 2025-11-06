Pubblicità
Francesco Schirru

Cremonese-Juventus, Spalletti ha chiesto suggerimenti a Perin: "Adzic ci sta bene?"

Dopo un solo allenamento con la Juventus, Spalletti ha chiesto supporto a Perin per un cambio nella ripresa: "Adzic fisicamente è una bestia".

Pronti via, Spalletti ha conquistato i primi tre punti all'esordio sulla panchina della Juventus. Lo ha fatto a Cremona contro la sorpresa Cremonese, una squadra che nessuno può più sottovalutare e in grado di metter paura ai bianconeri con il goal che ha riaperto la sfida nel finale, comunque conclusasi sul 2-1 per Madama.

Nonostante l'altro esordio con la Juventus, ovvero quello terminato 1-1 contro lo Sporting, le sensazioni dei tifosi bianconeri sono positive soprattutto per quanto riguarda il campionato. Spalletti è del resto considerato uno dei migliori allenatori del nuovo millennio, deciso e sempre pronto a trovare la soluzione giusta per portare il risultato dalla propria parte.

L'atteggiamento e le indicazioni di Spalletti durante Cremonese-Juventus sono stati immortalati da Dazn, che ha ripercorso i momenti clou della gara del tecnico toscano dello scorso weekend. La parte più particolare? Quella legata a Perin e i cambi.

  • ADZIC E PERIN

    Essendo appena arrivato alla Juventus, Spalletti non conosce alla perfezione dettagli, segreti e rosa in generale.

    Al momento di operare i cambi nella ripresa, Spalletti ha chiesto aiuto a Perin, secondo portiere bianconero:

    "Adzic è uno che ci sta bene in questa partita qua?" chiede Spalletti a Perin, che risponde prontamente: "Adzic fisicamente è una bestia, è forte".

    Ed effettivamente al minuto 79 entrano in campo sia Joao Mario, che Adzic.

  • L'ULTIMA PRIMA DELLA SOSTA

    Archiviate le partite contro Cremonese e Sporting Lisbona, la Juventus sfiderà il Torino nel Derby dell'8 novembre.

    Un match atteso come di consueto, che i bianconeri non perdono oramai da decenni. Un match comunque sempre complicato, soprattutto per un allenatore appena subentrato sulla panchina di Madama.

    Dopo il Derby la Juventus andrà 'in pausa' come il resto della Serie A, vista la sosta delle Nazionali in cui Spalletti potrà continuare a conoscere meglio la sua nuova creatura, nonostante la partenza di larga parte della rosa per rispondere alle varie convocazioni in giro per il mondo.

