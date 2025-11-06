Cremonese-Juventus, Spalletti ha chiesto suggerimenti a Perin: "Adzic ci sta bene?"

Pronti via, Spalletti ha conquistato i primi tre punti all'esordio sulla panchina della Juventus. Lo ha fatto a Cremona contro la sorpresa Cremonese, una squadra che nessuno può più sottovalutare e in grado di metter paura ai bianconeri con il goal che ha riaperto la sfida nel finale, comunque conclusasi sul 2-1 per Madama.

Nonostante l'altro esordio con la Juventus, ovvero quello terminato 1-1 contro lo Sporting, le sensazioni dei tifosi bianconeri sono positive soprattutto per quanto riguarda il campionato. Spalletti è del resto considerato uno dei migliori allenatori del nuovo millennio, deciso e sempre pronto a trovare la soluzione giusta per portare il risultato dalla propria parte.

L'atteggiamento e le indicazioni di Spalletti durante Cremonese-Juventus sono stati immortalati da Dazn, che ha ripercorso i momenti clou della gara del tecnico toscano dello scorso weekend. La parte più particolare? Quella legata a Perin e i cambi.