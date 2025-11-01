Getty Images
Cremonese-Juventus moviola, rigori e VAR: cosa è successo nella prima di Spalletti, la spiegazione degli episodi
CREMONESE-JUVE CARTELLINI E DIFFIDATI
DIFFIDATI CREMONESE-JUVENTUS
- Koopmeiners (Juventus)
AMMONITI CREMONESE-JUVENTUS
- Bianchetti (Cremonese)
ESPULSI CREMONESE-JUVENTUS
In aggiornamento
C'ERA IL RIGORE? GLI EPISODI DI CREMONESE-JUVE
Al minuto 16 Kostic chiede un rigore per un fallo di mano di Terracciano. Dopo un check con il VAR, Chiffi conferma l'iniziale sensazione: la deviazione in angolo del giocatore della Cremonese non è irregolare.
Al 32' contatto tra Gatti e Payero dentro l'area della Juventus: niente di che, Chiffi lascia correre.
Al minuto 56 qualche dubbio in più sul contatto tra Barbieri e Kostic nell'area bianconera, timide proteste da parte dei padroni di casa.
GLI EPISODI DA MOVIOLA DI CREMONESE-JUVE
Nessun dubbio sui goal della Juventus: le reti di Kostic e Cambiaso sono regolari. Stesso discorso per il 2-1 di Vardy.
Per il resto, escludendo le timide proteste nelle due aree, non ci sono stati casi controversi da moviola durante Cremonese-Juventus.
