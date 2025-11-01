Pubblicità
Cremonese-Juventus moviola, rigori e VAR: cosa è successo nella prima di Spalletti, la spiegazione degli episodi

Chiffi dirige Cremonese-Juventus del primo novembre, al suo fianco gli assistenti Cecconi e Moro. Completano il quadro arbitrale il quarto uomo Pezzuto, il Var Maggioni e l'Avar Sozza.

  • CREMONESE-JUVE CARTELLINI E DIFFIDATI

    DIFFIDATI CREMONESE-JUVENTUS 

    • Koopmeiners (Juventus)

    AMMONITI CREMONESE-JUVENTUS 

    • Bianchetti (Cremonese)

    ESPULSI CREMONESE-JUVENTUS 

    In aggiornamento

  • C'ERA IL RIGORE? GLI EPISODI DI CREMONESE-JUVE

    Al minuto 16 Kostic chiede un rigore per un fallo di mano di Terracciano. Dopo un check con il VAR, Chiffi conferma l'iniziale sensazione: la deviazione in angolo del giocatore della Cremonese non è irregolare.

    Al 32' contatto tra Gatti e Payero dentro l'area della Juventus: niente di che, Chiffi lascia correre.

    Al minuto 56 qualche dubbio in più sul contatto tra Barbieri e Kostic nell'area bianconera, timide proteste da parte dei padroni di casa.

  • GLI EPISODI DA MOVIOLA DI CREMONESE-JUVE

    Nessun dubbio sui goal della Juventus: le reti di Kostic e Cambiaso sono regolari. Stesso discorso per il 2-1 di Vardy.

    Per il resto, escludendo le timide proteste nelle due aree, non ci sono stati casi controversi da moviola durante Cremonese-Juventus.

