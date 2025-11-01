Pubblicità
Cremonese-Juventus, Koopmeiners in difesa: la mossa di Spalletti non è una novità assoluta, come è andato l'olandese

Spalletti aveva accennato come Koopmeiners avesse giocato anche come difensore centrale, ma la scelta è stata comunque sorprendente. L'olandese è stato schierato in questo ruolo diversi anni fa, in patria.

Rugani in panchina, Juventus con la difesa a quattro. Gatti e Kalulu centrali, Kostic esterno alto, McKennie e Cambiaso bassi. L'annuncio dei primi undici titolari di Spalletti sembrava aver disegnato questa prima tattica bianconera per fronteggiare la Cremonese. Giusto? Tutt'altro, considerando che una volta rotolato il pallone l'idea del nuovo allenatore è stata chiara: retroguardia a tre e a sorpresa, Koopmeiners in difesa.

Nella conferenza pre-partita andata in scena venerdì Spalletti aveva accennato brevemente a come Koopmeiners avesse giocato anche come centrale di difesa in passato, ma la dichiarazione a tal proposito è scivolata via senza un vero eco. Alla fine, però, il nuovo tecnico della Juventus ha optato proprio per l'olandese come centro-sinistra davanti a Di Gregorio.

Una scelta che ha 'sconvolto' i tifosi della Juventus, curiosi nel chiedersi se il ruolo di centro-sinistra possa essere il futuro di Koopmeiners nella nuova squadra di Spalletti. Del resto l'ex Atalanta è stato fin qui decisamente deludente rispetto a ciò che fans e società bianconera si aspettavano. Cerca la sua dimensione, la sua svolta. Quella che il mister di Madama arrivato al posto di Tudor potrebbe dargli.

  • COSA AVEVA DETTO SPALLETTI SU KOOPMEINERS

    "Koopemeiners lo conosco bene, l'abbiamo seguito nelle squadre precedenti" le parole di Spalletti a proposito dell'olandese, affrontato ai tempi del Napoli. 

    "Costava tanto e non potevamo prenderlo. Lo conosco bene, mi piaceva e c'eravamo sentiti per telefono. Per me è un mediano/mezzala, lo dice la sua storia. Ha giocato anche da centrale della difesa. Bisogna fare i complimenti a Gasp che ha tirato fuori il meglio da lui".

    Spalletti ha chiarito come lo veda principalmente davanti alla difesa, accennando però al ruolo di difensore.

  • QUANDO KOOP HA GIOCATO IN DIFESA

    Tra i più duttili giocatori della Serie A soprattutto ai tempi dell'Atalanta, Koopmeiners ha avuto modo di giostrare da trequartista, mediano, esterno d'attacco, punta. Con Gasperini, però, non ha mai giocato da difensore. Un ruolo che al contrario ha ricoperto ai tempi della Eredivisie.

    In Olanda, infatti, Koopmeiners ha spesso militato da centrale con ottimi risultati. Tra il 2017 e il 2022, periodo in cui è stato sotto contratto ad Alkmaar con l'Az, il classe 1998 è stato schierato in difesa specialmente nel 2018/2019 (ma non solo), annata in cui ha trovato la rete in ben otto occasioni.

    Il ruolo del numero otto nel 4-2-3-1 di mister John van den Brom lo ha portato quasi sempre, però, a segnare su rigore: sei degli otto goal arrivarono partendo da centrale, quattro su penalty.

    A completare il dato di quella stagione da cui Spalletti ha preso esempio, per Koopmeiners centrale anche una rete su punizione e una su tap-in.

    In totale (dati Transfermarkt), Koopmeiners ha giocato da centrale ai tempi di Alkmaar in 29 gare tra il 2018 e il 2020 siglando 11 reti.

  • KOOPMEINERS IN CREMONESE-JUVENTUS

    Pronti via, la Juventus ha trovato il vantaggio a Cremona con il goal di Kostic. 

    Per Koopmeiners un match normale, senza infamia nè lode. Se Spalletti deciderà di schierarlo con costanza come centrale-sinistro, l'ex Az dovrà rispolverare i ricordi tattici di diversi anni fa, così da rappresentare un'importante nuova possibilità per la sua carriera e la stagione dei bianconeri.

    Nelle idee di Spalletti c'è probabilmente un Koopmeiners come centrale di sinistra che può uscire palla al piede dalla zona più vicina a Di Gregorio per impostare il gioco e dare maggiore qualità allo sviluppo della fase offensiva.

    TABELLINO E VOTI DI CREMONESE-JUVENTUS

    Marcatori: 2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)

    CREMONESE (3-5-2): Audero 6.5; Terracciano 4.5 (81' Johnsen sv), Baschirotto 6, Bianchetti 5.5; Barbieri 6, Payero 5.5, Bondo 5.5 (62' Sarmiento 6), Vandeputte 5.5, Floriani 5.5 (71' Faye 6); Bonazzoli 5 (71' Vazquez 6.5), Vardy 6.5. All. Nicola.

    JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Gatti 5.5, Koopmeiners 6; Cambiaso 7, McKennie 6 (85' Rugani sv), Locatelli 6.5, Thuram 6 (79' Adzic sv), Kostic 7 (79' Joao Mario sv); Vlahovic 6.5 (85' David sv), Openda 5.5 (64' Conceicao 6.5). All. Spalletti.

    Arbitro: Chiffi

    Ammoniti: Bianchetti (C)

    Espulsi: -

  • COSA HA DETTO SPALLETTI A FINE GARA

    "Quel ruolo l'ha già fatto e lo può fare" le parole di Spalletti dopo il 2-1 contro la Cremonese. 

    "E' un messaggio per i ragazzi. Non si va a giocare queste partite per difendere, si va per attaccare e vincere e questo mi è piaciuto".

    "Ha comandato quelli davanti, ha detto come mettersi, è stato aggressivo e difensivo. L'avessimo usato di più nel giro palla lui sarebbe entrato più a centrocampo, l'intenzione era quella".

