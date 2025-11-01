Cremonese-Juventus, Koopmeiners in difesa: la mossa di Spalletti non è una novità assoluta, come è andato l'olandese

Rugani in panchina, Juventus con la difesa a quattro. Gatti e Kalulu centrali, Kostic esterno alto, McKennie e Cambiaso bassi. L'annuncio dei primi undici titolari di Spalletti sembrava aver disegnato questa prima tattica bianconera per fronteggiare la Cremonese. Giusto? Tutt'altro, considerando che una volta rotolato il pallone l'idea del nuovo allenatore è stata chiara: retroguardia a tre e a sorpresa, Koopmeiners in difesa.

Nella conferenza pre-partita andata in scena venerdì Spalletti aveva accennato brevemente a come Koopmeiners avesse giocato anche come centrale di difesa in passato, ma la dichiarazione a tal proposito è scivolata via senza un vero eco. Alla fine, però, il nuovo tecnico della Juventus ha optato proprio per l'olandese come centro-sinistra davanti a Di Gregorio.

Una scelta che ha 'sconvolto' i tifosi della Juventus, curiosi nel chiedersi se il ruolo di centro-sinistra possa essere il futuro di Koopmeiners nella nuova squadra di Spalletti. Del resto l'ex Atalanta è stato fin qui decisamente deludente rispetto a ciò che fans e società bianconera si aspettavano. Cerca la sua dimensione, la sua svolta. Quella che il mister di Madama arrivato al posto di Tudor potrebbe dargli.