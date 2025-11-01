Cremonese-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus affronta la Cremonese in occasione della decima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri, reduci dalla vittoria per 3-1 contro l'Udinese, hanno finalmente interrotto il preoccupante filotto di otto partite senza vittorie tra campionato e Champions League. In casa bianconera ci si aspetta già un'importante contro la Cremonese, ma la grande attesa è tutta per l'esordio ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina zebrata.

Il tecnico di Certaldo, però, avrà di fronte un avversario ostico, rappresentato dalla Cremonese di Nicola: i grigiorossi, reduce dal solido successo per 0-2 in casa del Genoa, si presentano all'appuntamento con un solo punto in meno rispetto alla Juve.

Tutto su Cremonese-Juventus: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.