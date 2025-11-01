Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-UDINESEAFP
Michael Di Chiaro

Cremonese-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus fa visita alla Cremonese in occasione della decima giornata di campionato: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Pubblicità

La Juventus affronta la Cremonese in occasione della decima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri, reduci dalla vittoria per 3-1 contro l'Udinese, hanno finalmente interrotto il preoccupante filotto di otto partite senza vittorie tra campionato e Champions League. In casa bianconera ci si aspetta già un'importante contro la Cremonese, ma la grande attesa è tutta per l'esordio ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina zebrata.

Il tecnico di Certaldo, però, avrà di fronte un avversario ostico, rappresentato dalla Cremonese di Nicola: i grigiorossi, reduce dal solido successo per 0-2 in casa del Genoa, si presentano all'appuntamento con un solo punto in meno rispetto alla Juve.

Tutto su Cremonese-Juventus: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.


  • CREMONESE-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Cremonese-Juventus

    • Data: sabato 1 novembre 2025

    • Orario: 20.45

    • Canale TV: DAZN, Sky

    • Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-JUVENTUS

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

    JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Kostic; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie, Vlahovic, Openda

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO CREMONESE-JUVENTUS

    Cremonese-Juventus si giocherà sabato 1 novembre 2025 allo Stadio 'Giovanni Zini' di Cremona. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

  • DOVE VEDERE CREMONESE-JUVENTUS IN TV

    • DAZN
    • Sky

    La partita tra Cremonese e Juventus verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Il match si potrà seguire anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CREMONESE-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN
    • Sky Go
    • NOW

    Per vedere Cremonese-Juventus in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

    I clienti Sky potranno usufruire del servizio Sky Go, scaricando l'app o collegandosi al sito. L'altra opzione è NOW: sarà necessario abbonarsi al Pass Sport.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • DAZN: Telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Fabio Bazzani
    • Sky: da annunciare
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Cremonese-Juventus saranno disponibili anche sul sito di GOAL. Sarà necessario collegarsi al portale per seguire la diretta testuale.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI