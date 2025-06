Cosa succede se Botafogo, PSG e Atletico Madrid terminano il girone tutte a 6 punti: chi passa e chi viene eliminato

C'è la possibilità che Botafogo, PSG e Atletico Madrid concludano il Gruppo B tutte a 6 punti: chi si qualificherebbe secondo il regolamento.

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: nel Gruppo B regna l'incertezza per il nome delle squadre che riusciranno a staccare il pass per gli ottavi di finale.

Al momento la classifica è la seguente: Botafogo 6 punti, PSG e Atletico Madrid 3, Seattle Sounders 0.

La squadra americana fanalino di coda nutre ancora una piccolissima speranza (dovrà battere largamente il PSG e sperare nel successo del Botafogo sull'Atletico), ma c'è anche uno scenario le cui probabilità di verificarsi non sono poche.

L'articolo prosegue qui sotto

Botafogo, PSG e Atletico Madrid potrebbero, infatti, concludere il girone tutte a quota 6 punti: a quel punto cosa succederebbe? Scopriamolo nel dettaglio.