All'Allianz Arena si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: tutte le combinazioni e le casistiche.

A Monaco di Baviera, l'Allianz Arena accende i riflettori per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern e Lazio.

La formazione di Maurizio Sarri all'andata, all'Olimpico di Roma, si è imposta per 1-0 grazie al rigore trasformato da Ciro Immobile.

La squadra di Thomas Tuchel, in grossa difficoltà in Bundesliga, vuole rispondere nel ritorno: ma cosa succede se Bayern Monaco-Lazio finisce con un risultato di 1-0, 2-1, 3-2 e così via?