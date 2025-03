Atletico e Real Madrid in campo per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League: all'andata vittoria dei Blancos per 2-1.

Il quadro degli ottavi di Champions League si chiude con la sfida più attesa, ovvero il derby di Madrid tra Atletico e Real. La squadra di Carlo Ancelotti parte con un leggero vantaggio dovuto al 2-1 maturato nella gara d'andata, giocata una settimana fa al 'Santiago Bernabeu'. In caso di pareggio, quindi, a passare sarebbe il Real Madrid ma cosa succede se l'Atletico Madrid vince 1-0, 2-1, 3-2 o con qualsiasi risultato con un solo goal di scarto? L'articolo prosegue qui sotto