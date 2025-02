Atalanta vs Bologna

Atalanta-Bologna apre il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia: ma cosa succede in caso di parità al 90'? Cosa dice il regolamento.

Atalanta e Bologna si affrontano al 'Gewiss Stadium' nel primo dei quarti di finale della Coppa Italia 2025.

Come ormai avviene da anni tutti i turni di questa competizioni, fatta eccezione per le semifinali, si svolgono in gara unica.

Ma cosa succede se Atalanta-Bologna termina sul risultato di parità al 90'? Si giocano i tempi supplementari o si va ai calci di rigore?