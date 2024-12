Cosa sta succedendo a Manchester City e Barcellona? Le sconfitte sono più delle vittorie, il potere è crollato

Barcellona vs Atletico Madrid

Aston Villa vs Manchester City

Manchester City e Barcellona detronizzate e alle prese con una crisi mai vista prima: le avversarie in Premier e Liga esultano.

Chi vive il calcio giorno dopo giorno, seguendo con ansia e attenzione risultati e campionati, sta vivendo una crisi doppia mai vista prima. Le regine dei maggiori campionati europei, Manchester City e Barcellona, sono state detronizzate, buttate giù da una vetta a cui erano saldamente aggrappate dopo primi mesi, come di consueto, positivi. Se è difficile costruire, è molto più facile demolire. Ed entrambe ci hanno messo poche settimane a perdere tutta la propria aura, come direbbero gli amanti del nuovo termine di moda.

Manchester City e Barcellona hanno più sconfitte che vittorie nell'ultimo periodo. Essendo all'interno di campionati in cui ogni k.o porta ad un assalto brutale e totale, entrambe sono state superate in classifica, costrette ad inseguire la vetta nel 2025.

Tra le due il club inglese è decisamente più in difficoltà e con i rischi maggiori in vista del nuovo anno, considerando il numero di squadre che punta al titolo, ma continuando così anche il Barcellona rischia di perdere non solo la Liga, ma anche i primissimi posti.