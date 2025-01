Cosa si è fatto Santiago Castro contro l'Inter? Infortunio e condizioni, quando torna l'attaccante

Inter vs Bologna

Castro è uscito dalla partita Inter-Bologna a pochi minuti dal termine dopo essersi accasciato a terra: condizioni da valutare.

Come nella passata stagione, anche nell'attuale il Bologna può giocarsela con tutte. Uscita indenne da San Siro e con un ottimo 2-2, la squadra di Italiano rimane ancorata alla zona europea, tra l'altro con la famosa partita contro il Milan ancora da disputare. Oltre ai pochi dubbi per la prestazione del Meazza, però, uno legato a Santiago Castro, sostituito nel finale della partita.

Castro si è infatti accasciato al minuto 87, con Italiano che ha dovuto inserire Dallinga al suo posto. Per ora non è chiaro cosa abbia portato l'attaccante del Bologna a lasciare il campo, se la stanchezza per la logorante partita contro l'Inter o se qualcosa di più grave.

L'attaccante del Bologna verrà ora valutato, mentre i tifosi rossoblù, la società e i fanta-allenatori trattengono il fiato nella speranza che Castro si sia fermato per tempo, ma soprattutto che abbia semplicemente avuto bisogno bisogno del cambio causa, semplice, stanchezza.