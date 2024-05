La formazione di Vanoli vince contro il Palermo e conquista il passo per l'atto conclusivo: i risultati che servono per la Serie A.

Un grande Venezia elimina il Palermo in semifinale, tra andata e ritorno, e conquista la finale dei Playoff di Serie B.

I ragazzi di Vanoli hanno vinto sia al Barbera, per 0-1, che al Penzo, per 2-1: due sfide assolutamente condotte con autorevolezza.

Ma cosa serve adesso al Venezia per essere promosso in Serie A? I risultati necessari per conquistare la promozione in finale dei Playoff di Serie B.