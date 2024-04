Roma femminile campione d'Italia oggi? Cosa serve per vincere lo Scudetto 2023/2024 e tutte le combinazioni

La Roma femminile è a un passo dalla conquista del suo secondo Scudetto consecutivo. La lotta contro la Juventus sta per avere un vincitore.

Sei anni dopo la sua fondazione, la Roma femminile di Alessandro Spugna è di nuovo a un passo dalla conquista dello Scudetto: sarebbe il secondo di fila per la formazione giallorossa, che si è già laureata campione d'Italia nel 2022/23.

Nel pomeriggio di sabato 20 aprile, la Roma affronterà in trasferta la Fiorentina al Viola Park. La Juventus Women, la sua più diretta inseguitrice, scenderà invece in campo alle ore 14.30 in casa contro il Sassuolo.

Nella Serie A femminile si sta giocando la Poule Scudetto, che vede la partecipazione delle prime cinque classificate nella stagione regolare. Con cinque partite ancora da giocare sia per la Roma che per la Juventus, comprese quelle odierne, il trionfo giallorosso potrebbe diventare matematico già oggi.