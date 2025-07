Cosa serve per sbloccare Lookman all'Inter: da uno "scatto" del giocatore a una nuova offerta per l'Atalanta

Il nigeriano vuole trasferirsi a Milano, ma al momento è nel limbo: una fase di stallo non facile da spezzare.

L'Inter vuole Ademola Lookman, Ademola Lookman vuole l'Inter. Ormai, dopo giorni di trattative e la conferma senza troppi peli sulla lingua del ds meneghino Piero Ausilio, lo hanno capito anche i sassi.

Eppure Lookman è ancora un giocatore dell'Atalanta. Attualmente è acciaccato, ha rimediato un problema muscolare nei prossimi giorni, e intanto attende che la fase di stallo in cui s'è andata a infilare l'operazione tra i due club possa sbloccarsi.

Perché proprio in questa fase si è entrati ormai da qualche giorno: stallo puro. Lookman è sospeso tra Inter e Atalanta, con il Napoli sullo sfondo senza godere però della preferenza dell'attaccante nigeriano, che in testa ha solo Milano.

Cosa servirà per sbloccare la situazione? Quale passo sarà necessario perché la trattativa tra Inter e Atalanta entri in una nuova fase, potendo così viaggiare verso la conclusione come desiderato dall'ex giocatore del Lipsia?