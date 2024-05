I bianconeri si lasciano alle spalle la sfida d'andata contro la Carrarese: quale risultato serve al ritorno.

La sfida d'andata tra Juventus Next Gen e Carrarese va in archivio con il pareggio per 1-1 che vale il primo round del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C.

I bianconeri adesso sono attesi dal ritorno in Toscana per provare a qualificarsi alla Final Four della post season e sognare la Serie B.

Quale risultato serve alla Juventus Next Gen per passare il turno dei Playoff di Serie C contro la Carrarese?