Cosa serve all'Atalanta per qualificarsi alla finale di Europa League 2023/2024: parità di goal, supplementari o rigori? Reti in trasferta e regolamento

L'Atalanta si gioca l'accesso alla fine di Europa League nella gara di ritorno contro il Marsiglia: ecco cosa serve alla Dea per passare il turno.

L'Atalanta non va oltre l'1-1 nella semifinale d'andata di Europa League contro il Marsiglia e ora sarà costretta a giocarsi il tutto per tutto nella gara di ritorno in programma tra sette giorni a Bergamo.

Al goal iniziale di Scamacca, l'OM ha risposto con la perla di Mbemba, autore della rete che mantiene intatto l'equilibrio in ottica qualificazione.

Di seguito andiamo a vedere di quali risultati ha bisogno l'Atalanta per qualificarsi alla finalissima di Europa League.