Cosa serve all'Atalanta per qualificarsi alla finale di Coppa Italia 2024: parità di goal, supplementari o rigori? Reti in trasferta e regolamento

Atalanta sconfitta per 1-0 dalla Fiorentina nell'andata della semifinale di Coppa Italia: gli orobici proveranno a ribaltare tutto al ritorno.

Ha sorriso alla Fiorentina il primo atto della semifinale della Coppa Italia 2023/24: nulla da fare per l'Atalanta, punita da un eurogoal di Mandragora nel primo tempo.

Una serata storta per gli orobici, chiamati a ribaltare tutto nel match di ritorno di fronte ai propri tifosi per poter festeggiare la qualificazione alla finale in programma il prossimo 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

Ma cosa serve all'Atalanta per accedere alla finale della Coppa Italia 2024? Scopriamolo.