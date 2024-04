Il club rossoblù può ancora qualificarsi ai playoff per la Serie B: questi gli scenari tramite i quali può riuscirsi.

Con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, il Catania ha ottenuto la qualificazione ai playoff di Serie B.

Ma non è tutto oro quello che luccica, dato che in realtà da regolamento qualora il club siciliano finisse il campionato in zona playout, sarebbe costretto a giocare lo spareggio per evitare la retrocessione.

Ecco dunque in che modo il Catania può ottenere la qualificazione ai playoff per l'accesso alla Serie B.