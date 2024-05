Cosa serve ai siciliani per accedere alla seconda fase del playoff nazionale di Serie C: tutte le possibili combinazioni.

L'andata della prima fase del playoff nazionale di Serie C è andata in archivio.

In vista del ritorno tra Catania e Atalanta Under 23, che si giocherà al 'Massimino' sabato 18 maggio 2024, vediamo cosa serve ai rossazzurri per qualificarsi.

Ecco tutte le possibili combinazioni.