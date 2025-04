Cosa serve al Bayern Monaco per qualificarsi alla semifinale di Champions League: le possibili combinazioni contro l'Inter

Inter vs Bayern Monaco

Bayern Monaco chiamato alla rimonta dopo il k.o. dell'andata: cosa serve ai bavaresi per eliminare l'Inter dalla Champions League.

Messa da parte la delusione per l'esito finale del match d'andata, in casa Bayern Monaco è tempo di pensare al secondo atto che vedrà i ragazzi di mister Kompany contrapposti all'Inter di Inzaghi.

Stavolta si gioca a San Siro, dove Kane e compagni saranno in cerca di riscatto per cancellare definitivamente il k.o. maturato nel primo atto disputato all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Ma cosa serve al Bayern Monaco per accedere alla semifinale di Champions League? I risultati a disposizione dei bavaresi.