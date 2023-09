Pogba è risultato positivo a un controllo anti-doping: cosa rischia? Cos'è il testosterone?

L'indiscrezione del "Corriere della Sera" è forte e ha trovato conferme: Paul Pogba è risultato positivo a un controllo antidoping.

Nello specifico, il test è stato effettuato al termine della sfida valida per la prima giornata di Serie A, tra Udinese e Juventus: partita a cui Pogba non ha comunque preso parte, rimanendo in panchina.

Ma cosa rischia Pogba? Come si muoverà il Tribunale Nazionale Antidoping?