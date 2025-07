Cosa rischia Luis Enrique dopo la rissa nella finale del Mondiale per Club: possibile una lunga squalifica

Mondiale per Club

Il brutto gesto contro Joao Pedro al termine della finale Chelsea-PSG del Mondiale per Club potrebbe costare molto caro a Luis Enrique. Il tecnico rischia un lungo stop.

Il Mondiale per Club non avrebbe potuto concludersi peggio per il PSG.

Oltre alla pesantissima sconfitta subita in finale contro il Chelsea, infatti, i francesi devono fare i conti con i possibili provvedimenti disciplinari in arrivo.

A rischiare grosso è soprattutto Luis Enrique, protagonista negativo nella rissa scoppiata al termine della partita, quando ha colpito in viso Joao Pedro.

L'articolo prosegue qui sotto

Il tecnico ha provato a giustificarsi ma le immagini, che hanno fatto il giro del mondo, lo inchiodano.