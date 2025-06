Cosa manca per il trasferimento di Alvaro Morata al Como di Fabregas

Il calciatore ha già detto sì a Fabregas, con Milan e Como che hanno raggiunto un’intesa sul trasferimento: ma resta da convincere il Galatasaray.

Alvaro Morata la valigia l’ha preparata già da un po’, almeno qualche giorno. Il bagaglio è solo pronto a essere imbarcato, ma per viaggiare in direzione Como manca ancora l’ultimo via libera.

L’operazione per riportato in Italia, questa volta alla corte di Cesc Fabregas, è abbastanza complessa visto che le parti coinvolte nella vicenda sono molteplici.

Oltre al Milan, club proprietario del cartellino di Morata, allo spagnolo e al Como, al tavolo della trattativa siede anche il Galatasaray, società dove l’attaccante si è trasferito in prestito (con diritto di riscatto) durante l’ultimo calciomercato invernale.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma cosa manca per vedere Alvaro Morata al Como? A che punto è la trattativa?