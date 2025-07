Cosa manca alla Juventus, le prossime mosse sul mercato: da Sancho a Kolo Muani, serve almeno un centrocampista

Nel giorno del raduno alla Continassa sono ancora tante le operazioni di mercato che attendono la Juventus, la rosa di Tudor deve essere completata in tutti i reparti.

La stagione della Juventus inizia ufficialmente oggi col raduno ma il cantiera alla Continassa è aperto, anzi apertissimo.

L'acquisto a costo zero di David e lo scambio Joao Mario-Alberto Costa col Porto, oltre alla conferma di Conceiçao, non saranno le uniche operazioni dei bianconeri.

La rosa di Igor Tudor va infatti ancora completata praticamente in tutti i reparti. Tante le operazioni imbastite o quantomeno valutate dalla dirigenza.

I nomi più caldi, ad oggi, sono quelli di Jadon Sancho e Randal Kolo Muani. Ma non sono escluse sorprese, sia in uscita che in entrata.