Cosa manca al Napoli sul mercato per completare la rosa: da Juanlu a Sterling passando per Chiesa, Miretti e Ndoye, nomi e ruoli

Il Napoli punta a chiudere il cerchio regalando altri tre rinforzi a Conte: sul taccuino un vice Di Lorenzo, un innesto in mediana e un 'doppione' di Lang.

Sei acquisti messi a segno (sette includendo il baby portiere Mathias Ferrante), altri tre in cantiere.

Il restauro del Napoli è quasi completo, col ds Manna e Conte - in sinergia coi diktat presidenziali targati Aurelio De Laurentiis - alle prese con una rivoluzione avviata la scorsa estate e che in questa, a circa un mese dall'inizio del campionato, verrà ultimato.

Agli azzurri, che De Bruyne a parte si sono concentrati su ampliamento e miglioramento di panchina e alternative, per rendere la rosa totalmente in linea con idee ed esigenze del tecnico salentino manca ancora qualcosina.

In particolare un vice Di Lorenzo, un centrocampista capace di far tirare il fiato ad Anguissa e McTominay ed infine un'altra ala sinistra pronta a far concorrenza a Noa Lang, altro colpo estivo dei campioni d'Italia.

Questi i tasselli mancanti nel mosaico partenopeo, queste le intenzioni del club: ai ruoli individuati, si uniscono i nomi dei possibili ulteriori rinforzi che il Napoli proverà a reperire sul mercato.