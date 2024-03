Cosa farà Marotta dopo la scadenza del contratto con l'Inter: nuovo club, va in FIGC o entra in politica?

L'amministratore delegato nerazzurro ha confermato il suo addio nel 2027, ma cosa farà dopo la fine di quest'avventura?

Non si può certo dire che un evento simile fosse totalmente inaspettato: d'altronde, a inizio febbraio era stato proprio Beppe Marotta a premetterlo. "Nel 2027 avrò 70 anni", facendo ampi gesti volti a richiamare la cifra "tonda", quasi come il perfetto momento solenne per chiudere la sua avventura da dirigente.

La conferma è arrivata poche settimane più tardi: "Quando terminerà il mio contratto con l'Inter, mi occuperò solo dei giovani", ha affermato in Sala Montanari, a Varese, a due passi da Luis Scola, amministratore delegato del Varese Basket.

E così sarà: ancora pochi anni e la parentesi di Marotta in nerazzurro si esaurirà. Come, ovviamente, non è dato saperlo: ma cosa farà il dirigente dopo la scadenza del contratto con l'Inter?