Cosa è successo tra Mancini e Ramon in Roma-Como: "Mi ha messo le mani al collo, io a 20 anni avevo rispetto"

Il finale di Roma-Como all’Olimpico è stato segnato da un parapiglia che ha acceso il dibattito arbitrale e le polemiche del post gara.

Nei minuti di recupero, su un rilancio lontano dalla porta giallorossa, Gianluca Mancini e Jacobo Ramon sono venuti a contatto a palla lontana, accendendo gli animi in campo e in panchina e scatenando le proteste del Como.

Al termine della sfida il difensore della Roma, già ammonito e non sanzionato dall’arbitro Feliciani, ha raccontato l’episodio ai microfoni di DAZN e Sky Sport.