Cosa deve fare il Milan con Maignan e Theo Hernandez: blindarli o cederli? Il futuro dei big rossoneri

Nonostante un'intesa verbale, il rinnovo del portiere francese è 'congelato', mentre su Theo non si registrano sviluppi sul fronte contratto.

Regna ancora tantissima amarezza in casa Milan per la sconfitta in finale di Coppa Italia che ha impedito ai rossoneri di sollevare al cielo di Roma il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa conquistata in Arabia a gennaio.

Contro il Bologna, inoltre, è sfumata anche la possibilità di staccare il pass per una coppa europea, perché vincendo la Coppa Italia i rossoneri avrebbero avuto la certezza di qualificarsi per l'Europa League. Tuttavia, l'obiettivo Europa non è ancora tramontato, ma nelle ultime due giornate di campionato i rossoneri dovranno centrare almeno il sesto posto per staccare il pass.

Una volta conclusa questa annata fallimentare - come evidenziato dallo stesso ad Furlani - sarà tempo di riprogrammare il futuro con tante questioni ancora da risolvere. Su tutte, ovviamente, c'è la situazione contrattuale di Mike Maignan e Theo Hernandez.