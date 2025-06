Cosa ci ha detto fin qui il Mondiale per Club: Real Madrid in rodaggio, anche il PSG può perdere, le sudamericane fanno sul serio

Mondiale per Club

I temi della competizione dopo la prima settimana: alcune big stentano e perdono punti per strada, rendendo i gironi apertissimi.

La prima giornata del Mondiale per Club si è conclusa, la seconda è già iniziata. Dalla Juventus all'Inter, dal Real Madrid al PSG, passando per le sudamericane e le statunitensi: le 32 squadre, per il momento, hanno solo preso le misure della competizione.

Ma questo non significa che non ci siano argomenti di cui parlare. La fase a gironi ha già regalato alcuni momenti interessanti. I club sudamericani, ad esempio, sono stati i protagonisti assoluti di questo inizio di torneo. La MLS ha offerto prestazioni altalenanti, ma intanto giovedì l'Inter Miami ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Porto. Il PSG non ha avuto problemi nella prima partita, ma nella seconda è stato sconfitto a sorpresa dal Botafogo.

Ci sono stati, insomma, dei momenti promettenti. Fondamentalmente non si tratta solo di partite giocate sotto un caldo torrido. Ed è sicuramente un buon inizio per un torneo che è ancora in fase embrionale.

Ecco dunque che cosa ci ha detto fin qui il primo Mondiale per Club allargato della storia, che sta per concludere la sua prima settimana di vita.