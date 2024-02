Cosa cambia tra arrivare secondo o terzo in Serie A? Più soldi dai diritti tv, non dai premi UEFA

Con l'Inter in fuga verso lo Scudetto, è corsa al secondo posto: la Juventus, il Milan e le altre guardano ai possibili introiti.

L'Inter è in fuga: non è solo una questione numerica, per adesso, quanto simbolica e legata all'espressione calcistica della formazione allenata da Simone Inzaghi.

Insomma: oltre al distacco con le inseguitrici c'è anche una differenza di tenuta che restituisce la sensazione di trovarsi di fronte a una squadra che potrebbe davvero vincere lo Scudetto.

La Juventus e il Milan pensano, quindi, alla lotta per il secondo e per il terzo posto: ma cosa cambia in termini di posizionamento? Quali sono gli introiti se si arriva secondi o terzi in Serie A?