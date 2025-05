Cosa cambia dopo Barcellona-Real Madrid: Xabi Alonso al posto di Ancelotti già al Mondiale per Club, il divario con i blaugrana è grande

I blaugrana hanno praticamente conquistato il titolo evidenziando il divario con i blancos, ora arriva Xabi Alonso.

Ti piace, Xabi? Dopo oltre 90 minuti di calcio mozzafiato tra Real Madrid e Barcellona, una cosa è chiara: chiunque allenerà la squadra madrilena in futuro dovrebbe essere un pazzo, un mago o un masochista, e forse un po' tutte e tre le cose.

Il Barça ha nuovamente battuto il Real Madrid e ha dimostrato perché vincerà il titolo della Liga. A tre partite dalla fine, dopo la vittoria di domenica per 4-3, il vantaggio è di sette punti. E potrebbe aumentare ancora, confermando il netto divario che attualmente separa le due squadre.

Bastava guardare il Clasico. Per 15 minuti il Real Madrid ha vissuto un sogno. Kylian Mbappé, autore di una tripletta nonostante una prestazione nel complesso non eccezionale, ha segnato due goal nei primi minuti, riaprendo la corsa al titolo. Poi è arrivata la realtà, il Barça ha iniziato a giocare a calcio e la partita si è trasformata in un vero e proprio massacro.

La squadra di Hansi Flick ha segnato quattro goal nel primo tempo senza davvero sudare. Eric Garcia ha realizzato il primo su calcio piazzato, Lamine Yamal ha raddoppiato con un altro splendido tiro a giro che va ad aggiungersi al suo crescente repertorio di goal spettacolari, e Raphinha si è fatto trovare pronto ancora una volta, segnando altri due goal decisivi in contropiede.

Tuttavia, il Real Madrid non si è dato per vinto. Mbappé ha completato la sua tripletta nel secondo tempo, mentre Vinicius Jr ha servito due assist al suo compagno di reparto pur rimanendo totalmente anonimo nel corso della partita. Il Barcellona si è poi visto annullare il quinto goal dal VAR e gli è stato negato un possibile rigore. Mai una vittoria con una sola rete di scarto è sembrata così netta.

Il Real Madrid non può lamentarsi di una stagione che ormai si preannuncia senza trofei (a meno che non si voglia considerare la Supercoppa UEFA o la Coppa Intercontinentale FIFA). Carlo Ancelotti è in procinto di lasciare il club e, sebbene non sia ancora chiaro se si tratti di una decisione volontaria o forzata, tutte le parti sembrano piuttosto soddisfatte della separazione. Xabi Alonso, nel frattempo, si prepara a sostituirlo già a partire dal Mondiale per Club in una situazione instabile.

Alonso potrà contare sul calciatore più talentuoso al mondo e su altri giocatori di vario livello che non hanno alcun legame apparente tra loro. Ancelotti, l'allenatore forse più autorevole nel mondo del calcio, alla fine non è riuscito a gestire questa squadra: Xabi Alonso può farlo? Dopotutto, il compito a Madrid non sarà solo quello di raggiungere il Barcellona, ma anche di batterlo, sconfiggerlo e ristabilire la supremazia nel calcio spagnolo.

Come ha dimostrato la partita di domenica, nemmeno tre goal di uno dei migliori giocatori al mondo possono davvero garantire questo risultato. Ma cosa deve migliorare il Real Madrid e in cosa il Barcellona oggi è così superiore?