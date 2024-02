Cos'è successo in River Plate-Boca Juniors: traversa fantasma o parata di Romero?

Curioso effetto ottico nel Superclassico: sembra parata, ma si nota un rimbalzo sulla traversa. Qual è la spiegazione?

Ci ha pensato Cristian Medina, al 70', a ristabilire la parità evitando un'altra sconfitta al Boca Juniors in un Superclassico: per il resto, però, è stata la solita partita "viva" al Monumental.

Il River Plate è passato in vantaggio con la rete di Pablo Solari al 49', oi, come detto, il goal del definitivo 1-1.

A far discutere, comunque, è un episodio accaduto con il risultato ancora fermo sullo 0-0: c'è una punizione, poi il pallone viene bloccato da Romeo. O no? Rimbalza? Non si capisce: insomma. In Argentina si discute della "traversa fantasma".