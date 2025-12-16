Cos'è successo con Emma: è tornata numero uno in classifica su Spotify grazie al calcio e ad Allegri

Emma Marrone, incredula, ha ringraziato sui propri profili social per il riconoscimento inatteso al suo brano uscito ormai dodici anni fa:

"Ho messo su il pigiama di flanella natalizio ed è avvenuto il miracolo! Non me lo aspettavo da Babbo Natale ... Ringrazio tutti gli elfi. Oggi è successa questa cosa qua, io non so che dire. Non so che si dice in questi casi se non grazie, grazie a tutti voi, grazie alle cose incredibili che succedono nella musica. A quanto pare le canzoni tornano, io ho sempre pensato che quando le canzoni fanno parte di un immaginario tornano sempre e questa è la cosa che mi riempie il cuore di gioia. Grazie a chi sta apprezzando oggi una canzone uscita un po' di anni fae grazie a chi l'ha sempre cantata con me sotto al palco perché è una canzone che non è mai mancata dal mio repertorio live e che non mancherà nei prossimi. Grazie a tutti, sembra un po' il miracolo di Natale e io sono super emozionata e vi voglio bene".