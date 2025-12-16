Pubblicità
Cos'è successo con Emma: è tornata numero uno in classifica su Spotify grazie al calcio e ad Allegri

La nota cantante salentina, già vincitrice del Festival di Sanremo, vola al primo posto su Spotify con 'L'amore non mi basta". La canzone del 2013 è tornata di moda anche grazie al calcio.

"L'amore non mi basta" di Emma Marrone vola al primo posto su Spotify. Nulla di strano? Non proprio, dato che la canzone risale a ben dodici anni fa.

E, mentre l'artista salentina uscita dal programma Amici di Maria De Filippi e già vincitrice del Festival di Sanremo ringrazia i fan sui social, cerchiamo di capire perché il suo brano è tornato di moda.

Parte del merito va sicuramente al mondo del calcio che ha utilizzato "L'amore non mi basta" di Emma in onore degli idoli di varie tifoserie.

  • EMMA PRIMA SU SPOTIFY: IL RUOLO DEL CALCIO

    Come detto la canzone "L'amore non mi basta" di Emma Marrone, uscita nel 2013, è diventata un tormentone soprattutto su TikTok.

    Tutto è nato dalla tifoseria juventina con dei video dedicati a Paulo Dybala ma anche a Massimiliano Allegri.

    Poi pure i tifosi dell'Inter hanno dedicato lo stesso brano a Mauro Icardi, mentre quelli del Napoli hanno fatto lo stesso con Dries Mertens. Solo per citarne alcuni.

    Il brano di Emma ha raggiunto intanto oltre un milione di ascolti nell'ultima settimana e conta un totale di 25,5 milioni di stream.

  • LA GIOIA DI EMMA SUI SOCIAL

    Emma Marrone, incredula, ha ringraziato sui propri profili social per il riconoscimento inatteso al suo brano uscito ormai dodici anni fa:

    "Ho messo su il pigiama di flanella natalizio ed è avvenuto il miracolo! Non me lo aspettavo da Babbo Natale ... Ringrazio tutti gli elfi. Oggi è successa questa cosa qua, io non so che dire. Non so che si dice in questi casi se non grazie, grazie a tutti voi, grazie alle cose incredibili che succedono nella musica. A quanto pare le canzoni tornano, io ho sempre pensato che quando le canzoni fanno parte di un immaginario tornano sempre e questa è la cosa che mi riempie il cuore di gioia. Grazie a chi sta apprezzando oggi una canzone uscita un po' di anni fae grazie a chi l'ha sempre cantata con me sotto al palco perché è una canzone che non è mai mancata dal mio repertorio live e che non mancherà nei prossimi. Grazie a tutti, sembra un po' il miracolo di Natale e io sono super emozionata e vi voglio bene".

  • IL TESTO DE 'L'AMORE NON MI BASTA'

    Di seguito il testo completo de 'L'amore non mi basta', brano cantato da Emma Marrone, scritto e composto da Daniele Magro e prodotto da Brando.

    IL TESTO

    Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo

    Che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso

    Con la scusa un po' banale di riprendermi vestiti

    Libri, un po' della mia vita

    Quella vita che mi hai tolto

    Quella di cui non mi pento, essendo loro una corrente

    Io tempesta e paravento, paravento

    Conta lento, molto lento voltati

    Guarda in faccia chi ti lascia, scordami

    Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo

    Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano

    Ma farò la cosa giusta, perché sono disonesta

    Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta

    L'amore non mi basta, l'amore non mi basta

    Se amarmi poi ti passa

    Che ne è stato delle frasi ci sarò comunque vada?

    A che servono gli incroci se poi ognuno ha la sua strada

    La mia strada era deserta, traversata da sconfitte

    E con te quella promessa che le avrei evitate

    Conta lento, molto lento e voltami

    Sangue freddo se hai coraggio uccidimi

    Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo

    Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano

    Ma farò la cosa giusta, perchè sono un'egoista

    Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta

    L'amore non mi basta, l'amore non mi basta

    Se amarmi poi ti passa

    Forse è questo il senso del mio vivere

    Forse dal dolore si potrà pure guarire

    Ma anche scrivere canzoni, anche scrivere canzoni

    Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo

    Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano

    Ma farò la cosa giusta, perchè sono disonesta

    Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta

    L'amore non mi basta

    L'amore non mi basta

    L'amore non mi basta

    L'amore non mi basta

    Finiamo punto e basta

