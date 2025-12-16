Cos'è successo con Emma: è tornata numero uno in classifica su Spotify grazie al calcio e ad Allegri

Di seguito il testo completo de 'L'amore non mi basta', brano cantato da Emma Marrone, scritto e composto da Daniele Magro e prodotto da Brando.
IL TESTO
Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo
Che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso
Con la scusa un po' banale di riprendermi vestiti
Libri, un po' della mia vita
Quella vita che mi hai tolto
Quella di cui non mi pento, essendo loro una corrente
Io tempesta e paravento, paravento
Conta lento, molto lento voltati
Guarda in faccia chi ti lascia, scordami
Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo
Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano
Ma farò la cosa giusta, perché sono disonesta
Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta
L'amore non mi basta, l'amore non mi basta
Se amarmi poi ti passa
Che ne è stato delle frasi ci sarò comunque vada?
A che servono gli incroci se poi ognuno ha la sua strada
La mia strada era deserta, traversata da sconfitte
E con te quella promessa che le avrei evitate
Conta lento, molto lento e voltami
Sangue freddo se hai coraggio uccidimi
Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo
Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano
Ma farò la cosa giusta, perchè sono un'egoista
Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta
L'amore non mi basta, l'amore non mi basta
Se amarmi poi ti passa
Forse è questo il senso del mio vivere
Forse dal dolore si potrà pure guarire
Ma anche scrivere canzoni, anche scrivere canzoni
Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo
Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano
Ma farò la cosa giusta, perchè sono disonesta
Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta
L'amore non mi basta
L'amore non mi basta
L'amore non mi basta
L'amore non mi basta
Finiamo punto e basta