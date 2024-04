A Coverciano torna la Digital Cup: "AI e Metaverso cambieranno il calcio"

Ritorna la partita di beneficenza che, a Firenze, mette di fronte la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale e la Nazionale Italiana Comici.

Quello del digitale è un tema non solo d'attualità, ma praticamente fondante della nostra società: non solo nel quotidiano, anche nello sport.

Anche questo è lo spirito della Digital Cup (https://nazionalecomunicazionedigitale.it/digital-cup-2024/), consueta partita di beneficenza che mette di fronte la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale e la Nazionale Italiana Comici, per promuovere lo sport, appunto, come strumento per la divulgazione delle tematiche legate al digitale.

In una società sempre più interconnessa, c'è bisogno di focalizzarsi sulle potenzialità del digitale: con un sorriso, però, quello offerto dall'iniziativa benefica che muove l'evento.