Correa, in scadenza nel 2025, qualora il Marsiglia non dovesse vincere l'Europa League a giugno tornerà all'Inter: Inzaghi potrebbe trattenerlo.

Joaquin Correa di nuovo all'Inter? Lo scenario, secondo 'Tuttosport', è tutt'altro che fantacalcistico.

Il 'Tucu', attualmente in prestito al Marsiglia (fin qui 18 presenze, zero goal e zero assist in 674 minuti giocati), a meno di clamorosi exploit continentali dei francesi a giugno tornerà alla base. Dove potrebbe restare.

Correa-Inter atto II? Vediamo a che condizioni e perché il 29enne argentino è in lizza per giocarsi un'ulteriore chance in nerazzurro.