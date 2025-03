Coppa Italia Milan-Inter probabili formazioni: a fare la conta dei danni è Inzaghi

Mercoledì l'andata delle semifinali di Coppa Italia, è sopratutto il tecnico dell'Inter a dover fare a meno di diversi uomini.

Poco meno di tre mesi dopo la finale di Supercoppa Italiana vinta dal Milan, rossoneri e Inter si ritrovano di fronte per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. A San Siro, mercoledì 2 aprile, i rossoneri ospitano i cugini nerazzurri per la prima delle due sfide, con il ritorno previsto a fine mese sempre al Meazza (il 23).

Milan-Inter di Coppa Italia non vedrà diversi protagonisti nerazzurri, ma è anche Conceicao a dover valutare i danni in vista della partita di mercoledì. Il numero maggiore di indisponibili è comunque per Simone Inzaghi, costretto a non poter contare sia su infortunati che su squalificati per l'andata delle semifinali.

Tra i dubbi e sicuri assenti, le probabili formazioni Milan-Inter di Coppa Italia sono dunque le seguenti.