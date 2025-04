Coppa Italia Finale Primavera, Milan-Cagliari dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Si gioca la finalissima della Coppa Italia Primavera tra il Milan e il Cagliari: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Milan di Federico Guidi e il Cagliari di Fabio Pisacane si affrontano nella nella finale della Coppa Italia Primavera 2024/2025.

Rossoneri e rossoblù si sfidano nella storica cornice dell’Arena Civica di Milano per il match che mette in palio il trofeo.

In semifinale, il Milan ha superato 1-0 i pari età del Lecce, mentre il Cagliari ha battuto 2-0 la Juventus.

In questa stagione, Milan Primavera e Cagliari Primavera si sono già affrontate due volte, entrambe in campionato, con i rossoneri che hanno conquistato il successo all’andata al Vismara, mentre è arrivato il pari per 1-1 nella sfida di ritorno, disputata lo scorso 19 febbraio.

Tutto sulla finalissima di Coppa Italia Primavera: le formazioni, il canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.