Coppa Italia, da quanti anni non vince il Milan? La finale era ancora tra andata e ritorno

Dopo due sconfitte subite nelle sue due ultime partecipazioni all'ultimo atto del torneo, il Milan avrà nuovamente la possibilità di conquistare una Coppa Italia lontana più di vent'anni.

La doppietta di Jovic e il goal di Rejnders trasportano il Milan di Conceicao nella finalissima della Coppa Italia 2025 prevista il prossimo mercoledì 14 maggio, quando i rossoneri affronteranno una tra Bologna ed Empoli in quel di Roma (i rossoblù hanno espugnato il Castellani per 3-0 nella prima sfida). Tra qualche settimana Leao e compagni non avranno solo la possibilità di escendere in campo per provare a conquistare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa sollevata al cielo saudita lo scorso gennaio, ma anche di interrompere il tabù Coppa Italia oramai lungo oltre 20 anni.

Sì, il Milan non ha mai vinto la Coppa Italia nella decade 2010-2020, così come in quella 2020-2024, tanto che l'ultimo successo risale a quanto la finale del torneo si giocava in match di andata e ritorno.