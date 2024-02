Nasce la Coppa del Mondo Over 35: partecipa anche l'Italia, dove si gioca e quando

Nuova competizione a livello internazionale: si giocheranno i Mondiali Over 35. I nomi delle squadre e i giocatori.

In estate, le Nazionali, compresa l'Italia di Luciano Spalletti, saranno impegnate negli Europei in Germania: un luogo che rievoca dolci ricordi per tutti gli italiani.

Perché sono passati 18 anni dai Mondiali del 2006 e dall'immagine di giocatori come Marco Materazzi, Fabio Cannavaro e Francesco Totti intenti a sollevare la Coppa del Mondo al cielo di Berlino: potrebbero farlo nuovamente, ma in un altro Paese.

Perché secondo il Daily Mail la prossima estate partirà una nuova competizione internazionale: la Coppa del Mondo Over 35.