I convocati della Roma per il raduno del 13 luglio: Gasperini chiama Hermoso

C'è anche Mario Hermoso tra i convocati di Gasperini per il raduno della Roma: assente Solbakken, destinato a salutare nelle prossime settimane.

Vacanze ormai agli sgoccioli: in casa Roma è tempo di raduno per preparare al meglio la nuova stagione agli ordini di Gian Piero Gasperini.

Il nuovo tecnico giallorosso ha convocato 29 giocatori per il ritrovo fissato domenica 13 luglio al centro sportivo di Trigoria: tra questi figura anche Mario Hermoso, non riscattato dal Bayer Leverkusen che l'aveva acquistato in prestito in inverno.

Assente, invece, Ola Solbakken, sempre più vicino a dire addio dopo l'ultima avventura tutt'altro che esaltante all'Empoli.