I convocati del Milan per il Pre-Season Tour 2025: perché Modric e Gimenez non ci sono, out anche Emerson Royal e Pobega

Il club rossonero ha diramato l'elenco dei giocatori che sfideranno Arsenal, Liverpool e Perth Glory: presente Ricci, diverse le assenze.

Ancora quattro giorni e il primo Milan del secondo ciclo targato Massimiliano Allegri verrà svelato. Ancora quattro giorni, cioè, e prenderà ufficialmente il via la tournée rossonera nella regione Asia-Pacifico.

Prima l'Arsenal, poi il Liverpool, infine il Perth Glory: queste sono le tre avversarie che il Milan affronterà nel corso dei prossimi giorni, rispettivamente a Singapore, Hong Kong e Perth.

Pochi giorni dopo l'inizio del raduno, intanto, la società rossonera ha diramato attraverso il proprio sito ufficiale l'elenco dei convocati per la tournée, denominata Pre-Season Tour 2025. Con diversi assenti, per un motivo o per un altro.