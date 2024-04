Da El Shaarawy a Immobile: chi può convocare Spalletti per EURO 2024 dopo le liste a 26 giocatori

Con la decisione della UEFA di allargare le convocazioni a 26 elementi, crescono le possibilità di giocarsi una maglia della Nazionale agli Europei.

Non è mai stato semplice, vero, giocarsi una convocazione della propria Nazionale per un torneo come i Mondiali o gli Europei.

Molti tra i giocatori, avvicinandosi all'evento, vengono spinti da uno strano impulso che li porta a performare al massimo delle possibilità, nella speranza di essere chiamati.

Anche per la Nazionale italiana vale lo stesso discorso: Luciano Spalletti ha già i suoi "preferiti", ma non mancano i posti "in bilico". Con l'allargamento delle liste a 26 giocatori qualcosa può cambiare.

Chi si giocherà le tre maglie "concesse" dalla UEFA?