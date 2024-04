Il club rossazzurro si è qualificato ai Playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia di Serie C e attendono i loro avversari.

Una vittoria pesantissima, quella contro il Benevento, che pone fine alle tante, troppe voci legate a una stagione assai complessa: il Catania ce l'ha fatta, alla fine.

Giocherà i Playoff di Serie C, nonostante il piazzamento al 13esimo posto in classifica nel Girone C: e in città si preparano tutti per una parte di stagione che può regalare sorprese.

Ma contro chi gioca il Catania ai Playoff? E quando gioca la prima partita?