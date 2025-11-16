Contro chi gioca l'Albania nei playoff Mondiali? I possibili avversari in semifinale e finale

Raggiungere l'Europeo è stato storico, arrivare ai Mondiali sarebbe leggendario. A 90' dal termine dei gironi, l'Albania di Sylvinho ha conquistato matematicamente l'accesso ai playoff: il sogno può continuare. Serbia distante e certa di non poter superare il team rossonero, che nel 2026 giocherà due partite di spareggio per provare ad accedere alla prossima Coppa del Mondo.

Il sorteggio del prossimo 20 novembre assegnerà l'avversaria della semifinale playoff, ma disegnerà anche la partita da cui, eventualmente, arriverà la sfidante per la finalissima che varrà i Mondiali del prossimo anno.

L'Albania può contare su una buona posizione nel Ranking FIFA, fondamentale per il sorteggio del Mondiale. Per conoscere l'avversaria, però, bisognerà attendere l'ultimo match dei gironi europei. Anche se, attualmente, è già possibile fare qualche nome riguardo la sfidante del primo turno playoff.