Albania playoff MondialiGetty Images
Francesco Schirru

Contro chi gioca l'Albania nei playoff Mondiali? I possibili avversari in semifinale e finale

Come funzionano gli spareggi per andare al Mondiale 2026? L'Albania giocherà due partite in gara secca per poter conquistare uno storico posto nella prossima Coppa del Mondo.

Raggiungere l'Europeo è stato storico, arrivare ai Mondiali sarebbe leggendario. A 90' dal termine dei gironi, l'Albania di Sylvinho ha conquistato matematicamente l'accesso ai playoff: il sogno può continuare. Serbia distante e certa di non poter superare il team rossonero, che nel 2026 giocherà due partite di spareggio per provare ad accedere alla prossima Coppa del Mondo.

Il sorteggio del prossimo 20 novembre assegnerà l'avversaria della semifinale playoff, ma disegnerà anche la partita da cui, eventualmente, arriverà la sfidante per la finalissima che varrà i Mondiali del prossimo anno.

L'Albania può contare su una buona posizione nel Ranking FIFA, fondamentale per il sorteggio del Mondiale. Per conoscere l'avversaria, però, bisognerà attendere l'ultimo match dei gironi europei. Anche se, attualmente, è già possibile fare qualche nome riguardo la sfidante del primo turno playoff.

  • ALBANIA-INGHILTERRA CAMBIA QUALCOSA?

    L'Albania è già qualificata ai playoff per andare ai Mondiali, ma la sfida contro l'Inghilterra avrebbe potuto comunque dare una mano alla squadra di Sylvinho.

    In lotta con l'Irlanda per la classifica del Ranking UEFA, un successo contro l'Inghilterra avrebbe permesso di rimanere davanti al team che a sorpresa ha eliminato l'Ungheria, qualificandosi ai playoff.

    Sconfitta, invece, l'Albania sarà scavalcata dall'Irlanda nella classifica del Ranking UEFA, rischiando così di avere una fascia inferiore al sorteggio.

  • LA FASCIA DELL'ALBANIA

    A 90' dal termine in alcuni giorni, l'Albania si trova tra seconda e terza fascia per il futuro sorteggio dei playoff. Ma allo stato attuale delle cose la terza sembra più probabile.

    Con le partite finali del 17 e 18 novembre, però, potrebbe cambiare la fascia dell'Albania: il sorteggio posiziona le squadre qualificate in quattro fasce a seconda del ranking, e considerando come alcune Nazionali potrebbero qualificarsi direttamente al Mondiale o al contrario accedere ai playoff, i vari inserimenti nelle fasce potrebbero leggermente cambiare.

  • L'AVVERSARIA DELL'ALBANIA NEI PLAYOFF

    Allo stato attuale, essendo in terza fascia, l'Albania affronterebbe in semifinale playoff una squadra della seconda fascia. Considerando come l'ultimo turno possa far salire i rossoneri nella seconda, in quest'ultimo caso i rossoneri affronterebbero all'opposto un team della terza.

    In attesa dei 90 minuti finali previsti nei vari gironi, l'Albania attualmente giocherebbe contro una tra Irlanda, Macedonia del Nord, Slovacchia e Repubblica Ceca.

    Qualora l'Albania riesca a superare la semifinale playoff, allora affronterebbe la finalissima contro una, allo stato attuale, tra Italia, Ucraina, Turchia, Polonia, Galles, Svezia, Romania, e Irlanda del Nord.

  • GARA UNICA IN CASA O FUORI?

    L'Albania giocherà la semifinale playoff e l'eventuale finalissima, sempre in gara unica, in casa o fuori?

    Tutto dipenderà dalla fascia con cui si presenterà al playoff: qualora riesca ad essere nella seconda, giocherà in casa, mentre in caso di inserimento in terza dovuto a otto squadre più in alto nel ranking FIFA presenti negli spareggi, allora giocherà la semifinale fuori casa.

    Da decidere, infine, quale nazionale giocherà la finalissima in gara unica che varrà la qualificazione al Mondiale.

    Semifinale e finale playoff si giocano a marzo 2026.

