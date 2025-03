Continuità e rinnovo con la Roma: Dybala-Ranieri, binomio vincente

Roma vs Athletic Bilbao

La cura Ranieri ha rialzato la Roma e regalato nuove certezze a Paulo Dybala, sia fisiche che sul futuro: la ciliegina è l'investitura di Totti.

Una Joya ritrovata.

In realtà la Roma di gioie ne ha ritrovate più di una, ma quella più importante, per spessore, leadership e incisività sul campo si chiama Paulo Dybala.

Merito di Claudio Ranieri, sedutosi al capezzale di una Lupa moribonda e risollevata sfruttando la medicina migliore: la serenità.

Con l'allenatore di Testaccio i capitolini sono guariti, si sono rimessi in piedi e hanno iniziato a correre come nei tempi migliori, Dybala compreso: l'argentino, passato da un addio imminente al rinnovo, nel mezzo ha beneficiato della cura fornita dal tecnico per ridarsi continuità e tingere presente e - a meno ribaltoni - futuro prossimo di giallorosso.