Superato il contenzioso tra Bonucci e la Juventus: la scelta dell'ex difensore bianconero

Il difensore attualmente di proprietà del Fenerbahce rinuncia al ricorso contro la Juventus: "Intatto il rapporto vincente costruito negli anni".

Si erano lasciati con tanto rancore, come due amanti che hanno visioni diverse sul futuro della loro storia d'amore: per usare un eufemismo, Leonardo Bonucci non aveva accolto l'addio alla Juventus nel migliore dei modi.

Nelle intenzioni del difensore c'era la volontà di proseguire il rapporto almeno fino a giugno 2024, ovvero la scadenza del contratto che lo legava alla società bianconera: un pensiero che cozzava con quello di Allegri e Giuntoli, fino all'estromissione dal progetto tecnico e all'addio, avvenuto al termine della scorsa stagione.

Una separazione con tanti strascichi, che sembrava avere un seguito nei tribunali con il ricorso di Bonucci contro la sua ex squadra: un esito ufficialmente scongiurato.